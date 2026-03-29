«В моменте успел поймать»: мужчина рассказал, как спас девочку во время потопа в Махачкале

Работник закусочной в Махачкале по имени Абдурахман рассказал RT , как спас шестилетнюю девочку из потока воды. По его словам, она шла с мамой за руку, упала, и ее стало уносить течением.

«Я в моменте успел [поймать]. Жижа была здесь конкретная. Очень грязная вода была, у меня до пояса доходила. Здесь никого не было. Она бы захлебнулась этой грязью», — поделился мужчина.

Девочка оказалась инвалидом, она не разговаривает. Мама ребенка тоже упала и повредила ногу. Абдурахман отвел женщину и ее дочку в закусочную, дал сухие вещи, напоил чаем, вызвал скорую. Обе были в шоковом состоянии и плакали.

Мужчина уточнил, что сначала просто вышел посмотреть, что происходит на затопленной улице, и даже не предполагал, что такое может случиться. Он признался, что спас человека впервые, и выразил уверенность, что так поступил бы любой на его месте.

«Любой человек, если попадет в такую ситуацию, поможет», — добавил он.

Ливни в Дагестане затопили десятки домов и улиц: только за субботу в экстренные службы поступило более 300 сообщений. В республике ввели режим повышенной готовности.