В Минздраве заявили о возможности победить ожирение

По ее словам, человеку необходимо тратить ровно столько энергии, сколько он получил во время трапезы.

«К сожалению, для этого должно пройти несколько поколений людей. Мы должны привыкнуть, что пища должна составлять небольшой объем. Он должен соответствовать физической активности, которую мы ведем в повседневной жизни», — сказала Мокрышева.

Ранее академик и главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что лишний вес есть у 56% россиян, а еще до 25% уже страдают от ожирения. Он связал это с большим количеством сахара и соли в рационе, а также популярностью высококалорийной еды.