В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с подозрением на оспу обезьян в Подмосковье
Пациент Домодедовской больницы с подозрением на оспу обезьян и человек, контактировавший с ним, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом в своем канале в MAX сообщил зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Обоих поместили в инфекционное отделение Домодедовской больницы.
«Один с подозрением на оспу обезьян, второй — контактировавший с ним. Их состояние оценивается как удовлетворительное, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил министр.
Сейчас врачи ожидают итогов лабораторной диагностики для подтверждения диагноза.
Ситуация находится на контроле Минздрава Подмосковья и регионального Роспотребнадзора.