В Минздраве рассказали о состоянии пациентов с подозрением на оспу обезьян в Подмосковье

Фото: РИА «Новости»

Пациент Домодедовской больницы с подозрением на оспу обезьян и человек, контактировавший с ним, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом в своем канале в MAX сообщил зампредседателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обоих поместили в инфекционное отделение Домодедовской больницы.

«Один с подозрением на оспу обезьян, второй — контактировавший с ним. Их состояние оценивается как удовлетворительное, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил министр.

Сейчас врачи ожидают итогов лабораторной диагностики для подтверждения диагноза.

Ситуация находится на контроле Минздрава Подмосковья и регионального Роспотребнадзора.

