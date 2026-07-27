В Минздраве призвали мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию

Российским мужчинам следует активнее проходить репродуктивную диспансеризацию. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Репродуктивную диспансеризацию можно пройти в рамках прохождения общей диспансеризации. Мужчинам нужно активнее самостоятельно проявить инициативу, потому что видим, что пока женщины более активны, чем мужская часть населения», — сказал он.

До этого российский лидер Владимир Путин на встрече с министром здравоохранения в Федеральном центре медицины катастроф подчеркнул, что необходимо расширять охват россиян, проходящих репродуктивную диспансеризацию.

Процедуру проводят для оценки фертильного потенциала будущих родителей. Она включает врачебную консультацию, лабораторную диагностику и инструментальные исследования.

Ранее демограф Владимир Тимаков предложил ввести кредиты на суперльготных условиях для повышения рождаемости.