В Минздраве назвали самые пьющие регионы России

Самый низкий уровень потребления алкоголя в России зафиксировали в республиках Северного Кавказа, а также в Туве, Ставропольском крае и в Москве. Об этом «Известиям» сообщил глава управления Центрального НИИ информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.

Согласно данным системы ЕМИСС, в Чечне употребление алкоголя в апреле 2026 года достигло 0,02 литра на человека. В Ингушетии этот показатель находился на уровне 0,63 литра, в Дагестане — 0,9 литра.

Самый высокий уровень оказался в Ненецком автономном округе — 18,2 литра чистого спирта на человека. Затем идут Еврейская автономная область с 14,76 литра и Чукотский автономный округ с 14,17 литра.

Нарколог Андрей Тюрин объяснял, что частое потребление алкоголя приводит к проблемам со здоровьем даже при небольшом количестве. Врач подчеркнул, что для человека безопасных доз не существует.