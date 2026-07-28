В Минздраве назвали основной признак гепатита

Наиболее выраженный симптом вирусных гепатитов — желтуха. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в беседе с РИА «Новости» .

«Вирусные гепатиты как у детей, так и у взрослых могут протекать бессимптомно или с маловыраженными симптомами, по которым трудно заподозрить воспаление печени», — сказал он.

По словам врача, самым характерным симптомом гепатита считается желтуха. При легком течении она проявляется пожелтением склер и белков глаз, а в тяжелых случаях — окрашиванием кожи. Кроме того, моча темнеет, а кал обесцвечивается.

Еще проявлениями гепатита считаются общее недомогание, упадок сил, тошнота, рвота, ощущение тяжести в правом подреберье, высокая температура.

Сегодня, 28 июля, отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом. Ранее врач-инфекционист Александр Дмитриев напомнил, что самый заразный — гепатит В.