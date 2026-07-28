Инфекционист Дмитриев объяснил, что скрининг на гепатит необходим для выявления скрытых пациентов

Во вторник, 28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Заболевание может протекать незаметно годами, а потом проявиться на стадии фиброза или цирроза. Врач-инфекционист Александр Дмитриев рассказал Life.ru , почему важно проходить скрининг на гепатит даже здоровым людям.

Гепатиты A и E передаются через рот и обычно не переходят в хроническую форму. Гепатиты B, C и D передаются через кровь и поврежденную кожу. Самый заразный из них — гепатит B. Заразиться можно при маникюре, педикюре или косметических процедурах, если инструменты плохо обработаны.

Мировое здравоохранение сосредоточено на гепатитах B и C. Они могут перейти в хроническую форму и вызвать тяжелые последствия. При этом их можно контролировать: гепатит C лечится современными препаратами, а от гепатита B есть вакцина.

В России скрининг на гепатит C включен в программу диспансеризации. В первом полугодии 2026 года в Московской области его прошли более 470 тысяч человек — в 9,5 раз больше, чем годом ранее. Сегодня лечение гепатита C проводится бесплатно по полису ОМС и длится 6–12 недель. После курса 95–98% пациентов полностью излечиваются.

«Гепатит С не зря называют "ласковым убийцей": заболевание может долго не беспокоить. Именно для выявления таких скрытых пациентов без явных проявлений и нужен скрининг», — отмечает эксперт.