В Минтрансе допустили появление новых дорожных знаков для беспилотных машин

Минтранс России пока не будет вводить дополнительные дорожные знаки для навигации водителей и беспилотных автомобилей, но не исключает такой возможности в будущем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В дальнейшем возможно появление новых знаков, которые помогут ориентироваться как участникам движения, так и системам автономного вождения», — заявили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас не рассматривают изменений в ПДД, касающиеся специальных знаков для беспилотников. Существующих мер для обеспечения безопасности пока хватает.

Также там напомнили, что ввели обязательную маркировку для беспилотных машин. Они должны быть обозначены специальным знаком «Автономное управление» — белый треугольник с красной окантовкой и черной буквой «А» внутри.

Ранее в Госдуме напомнили об увеличении штрафов за превышение скорости до 7,5 тысячи рублей. Кроме того, вырос штраф за выезд на встречную полосу.