В Минстрое Чувашии прошли обыски

Следственные мероприятия провели в Минстрое Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба министерства в беседе с РИА «Новости» .

«В Министерстве строительства республики днем во вторник проводились следственные действия. Министр строительства не задержан, он на рабочем месте, ранее был вызван для дачи показаний», — заявил собеседник агентства.

В региональном Следственном комитете РФ не прокомментировали ситуацию, но пообещали предоставить данные через некоторое время.

Ранее обыски прошли в отделе управления экономической полиции по Санкт-Петербургу. Как заявили журналисты, никого не задержали. После обыска возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.