В Минстрое Чувашии прошли обыски

РИА «Новости»: министра строительства Чувашии вызывали на допрос

Фото: Pxhere

Следственные мероприятия провели в Минстрое Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба министерства в беседе с РИА «Новости».

«В Министерстве строительства республики днем во вторник проводились следственные действия. Министр строительства не задержан, он на рабочем месте, ранее был вызван для дачи показаний», — заявил собеседник агентства.

В региональном Следственном комитете РФ не прокомментировали ситуацию, но пообещали предоставить данные через некоторое время.

Ранее обыски прошли в отделе управления экономической полиции по Санкт-Петербургу. Как заявили журналисты, никого не задержали. После обыска возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

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