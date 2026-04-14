В Минсельхозе высоко оценили состояние озимых

Около 97% озимых посевов находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут, ее слова привело РИА «Новости» .

«Озимые по стране у нас подкормлены на площади 11 миллионов гектаров», — добавила она.

Однако по яровым, по ее словам, динамика сейчас уступает прошлогодней.

Ранее управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк заявил, что сельскохозяйственная отрасль в России показывает положительную динамику, невзирая на санкции. Он отметил, что страна способна полностью обеспечить население продуктами питания, а по некоторым позициям — с большим запасом.