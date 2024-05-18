В Минсельхозе опровергли дефицит кисломолочной продукции в России | 360°

18 мая 2024, 22:53
В Минсельхозе опровергли дефицит кисломолочной продукции в России
Минсельхоз России исключил дефицит кисломолочной продукции в стране
Дефицит кисломолочной продукции на рынке в России исключили, сырья на ее производство хватает. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства РФ, передало РИА «Новости».
«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок», — заявили в ведомстве.
Реклама
Там отметили, что данная продукция непрерывно поступает в страну, трудностей с поставками нет.
«Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена», — подчеркнули в Минсельхозе РФ.
Ранее поставщик заквасок Chr. Hansen датская компания Novonesis ушла из России. Как сообщило издание Shopper’s, деятельность предприятия свернут в государстве в течение года.
Ранее стало известно, что объем производства молочной продукции увеличился в Московской области за год. Суммарная выручка превысила 35 миллиардов рублей, это на 27,9% больше, чем в прошлом году.
Сельское хозяйство
Россия
Реклама
Реклама