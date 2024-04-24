Подмосковье нарастило производство молочной продукции | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 14:25 Подмосковье нарастило производство молочной продукции Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

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Объем производства молочной продукции вырос в Подмосковье за год. Суммарная выручка производства превысила 35 миллиардов рублей, что на 27,9% больше, чем в 2023 году.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, перерабатывающий сектор региона в 2024 году сохраняет положительную динамику развития.

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Так, объемы производства сливочного масла увеличились на 85%, сыра — на 28%, мороженого — на 20%. Отмечается рост и детских сухих смесей — на 6% за год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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