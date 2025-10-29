В Минпросвещения опровергли новости о массовых жалобах учителей на зарплаты

Сведения о массовых жалобах российских учителей на снижение зарплат — недостоверные. Об этом заявили в Министерстве просвещения, сообщил «Интерфакс» .

«В сентябре в Минпросвещения России поступило 335 обращений, касающихся вопросов заработной платы педагогов. Массовых обращений, свидетельствующих о снижении заработной платы педагогов, не зафиксировано», — объяснили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что вопрос зарплат преподавателей находится на постоянном контроле. Поступавшие обращения связаны с отсутствием стимулирующих выплат, премий и надбавок. Эти случаи имеют индивидуальный характер.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве рассматривают возможность повышения оплаты труда всем учителям в России. Он отметил, что зарплата педагога зависит от роста средней заработной платы в регионе.