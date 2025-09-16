Учителям по всей России могут поднять зарплаты

Минпросвещения рассматривает возможность повышения зарплат учителям по всей стране. Об этом сообщил РИА «Новости» глава ведомства Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума.

«Зарплата должна быть понятной, прозрачной, и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы», — сказал он.

По словам Кравцова, Минпросвещения и Минтруд работают вместе, чтобы средний уровень зарплат учителей был не ниже средней зарплаты по регионам. Он добавил, что зарплата учителя зависит от роста средней зарплаты в регионе.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил ввести прогрессивную оплату труда для школьных учителей, работающих на полторы или две ставки. Депутат отметил, что в образовательной системе не хватает нескольких сотен тысяч учителей.

Основные причины — высокие нагрузки и низкая зарплата. По его мнению, повышение зарплат повысит мотивацию и привлекательность профессии.