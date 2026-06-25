В Минюсте предложили ужесточить «обходной путь» получения денег для иноагентов

Минюст предложил ужесточить норму по спецсчетам для иноагентов

Иноагенты уходят от использования спецсчетов путем заключения брачных договоров или сделок дарения. Заместитель министра юстиции Олег Свириденко на сессии Петербургского международного юридического форума предложил обязать их оформлять такие сделки у нотариуса.

«Оказывается, что переуступкой или формой дарения, либо заключением брачного договора они передают права фиктивно. И, соответственно, уходят от применения спецсчета», — объяснил он.

Свириденко добавил, что Минюст предлагает определить ценовую форму подобных сделок.

«У нас хороший нотариальный институт. Можно попробовать формат обеспечить, чтобы не было возможности уйти от финансовых приобретений», — добавил заместитель министра.

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