В МИД сообщили о массовом возвращении соотечественников в Россию

Поток соотечественников, которые решили вернуться в Россию, заметно вырос в последнее время. Об этом заявил директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко, сообщил ТАСС .

По словам дипломата, в 2025 году по линии репатриации в страну въехало в четыре раза больше людей, чем за тот же период годом ранее. Чаще всего это были соотечественники из Германии, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США.

«Еще одна тенденция — рост числа переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами», — сказал Овечко.

Среди причин переезда он назвал русофобию в публичном пространстве, дискриминацию русскоязычных на бытовом уровне и неприятие навязываемых западных ценностей.

«Мы рады принимать наших единомышленников. Стараемся создавать условия, чтобы возвращение к родным берегам проходило комфортно», — заверил дипломат.

Ранее правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов по изменению миграционного и гражданского законодательства. В частности, кабмин предложил увеличить госпошлину за прием в гражданство России и выход из него до 50 тысяч рублей.