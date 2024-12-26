В МИД разработали сервис для перевода иностранных фамилий на кириллицу

МИД России разработал сервис машинного перевода фамилий иностранцев с латиницы на кириллицу, чтобы их написание в документах было единообразным. Об этом сообщил РИА «Новости» директор консульского департамента ведомства Алексей Климов.

«Такая система в целом не нова и уже используется, например, государственными органами в рамках межведомственного электронного взаимодействия», — уточнил сотрудник министерства.

По его словам речь идет о программном комплексе, обеспечивающем перевод по правилам, которые учитывают фонетику и орфографию отдельного иностранного языка.

Российский экологический оператор ранее разработал методику для измерения компонентного состава и свойств ТКО, чтобы планировать эффективность мероприятий в сфере обращения с отходами, в том числе оценивать выбросы парниковых газов.