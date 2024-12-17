РЭО разработал методику измерений состава отходов для оценки выбросов парниковых газов

Российский экологический оператор разработал методику измерений компонентного состава и свойств ТКО для планирования и оценки эффективности мероприятий в области обращения с отходами, в том числе для оценки выбросов парниковых газов, которые вызывают изменения климата.

«В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и закона № 296-ФЗ „Об ограничении выбросов парниковых газов“ РЭО ведет работу по созданию методологической базы и инструментов, необходимых для обеспечения декарбонизации сферы обращения с ТКО и перевода ее на низкоуглеродное развитие.

Разработанная методика — это часть климатической политики компании в рамках устойчивого развития и ESG-трансформации сферы обращения с ТКО, направленная на методологическое сопровождение участников сферы обращения с ТКО в части исследования состава и свойств отходов», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Методика основана на комплексном подходе. Она устанавливает порядок измерений фракционного и компонентного (морфологического) состава ТКО на объектах обращения с отходами. По сути методика описывает, как измерять состав отходов на местах их обработки. Также она объясняет, как измерять плотность, влажность и зольность отходов в лаборатории.

Работы по определению фракционного состава потоков отходов и материалов системы обращения с ТКО могут выполняться как непосредственно на объекте обращения с отходами, так и в лаборатории.

Морфологический состав отходов — это разбор того, из чего состоят отходы. Например, сколько в них пластика, бумаги, стекла или органических отходов (пищевых остатков).

Пробы отходов отбираются в местах накопления отходов (площадки и контейнеры), на полигоне или мусоросортировочном комплексе после разгрузки мусоровоза.

В качестве основы методики предлагается делать прямые измерения. К примеру, для расчета массы отходов — взвешивать пустой и заполненный контейнер. Для расчета объема отходов в контейнере — измерять длину и ширину контейнера, а также высоту заполнения его контейнера отходами линейкой или рулеткой.

Для измерений понадобится такое оборудование, как весы, линейка, секундомеры, сушильные шкафы, лабораторные печи, эксикаторы, емкости, грохоты, сита, калькулятор, реактивы.

«В первую очередь Методика предназначена для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области обращения с ТКО, для планирования и оценки эффективности мероприятий в области обращения с отходами, а также при подготовке к верификации обязательных или добровольных отчетов о выбросах парниковых газов», — добавил Денис Буцаев.

Исследование компонентного (морфологического) состава ТКО позволяет в том числе произвести более точный расчет средневзвешенного содержания способного к разложению органического углерода в составе ТКО, что, в свою очередь, позволяет повысить точность расчета объема выбросов парниковых газов от захоронения ТКО, согласно приказу Минприроды России от 27.05.2022 № 371.

Парниковые газы — это вещества, которые поглощают и задерживают тепловое излучение, исходящее с поверхности Земли, но при этом пропускают солнечный свет. Эти свойства приводят к атмосферному парниковому эффекту. Основными антропогенными ПГ являются углекислый газ (CO ), закись азота (N О), метан (CH ). Из-за роста концентрации ПГ в нижних слоях атмосферы повышается температура, которая вызывает изменения климата.

«Методика является результатом многоэтапной работы с привлечением ведущих специалистов в области охраны окружающей среды из Пермского национального исследовательского политехнического университета и Центра экономики инфраструктуры, а также продолжительной апробации ее подходов на объектах обращения с ТКО», — отметил советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга Сергей Егоршев.

По результатам метрологической экспертизы измерений и результатов экспериментальных и теоретических исследований показателей точности Методика получила свидетельство об аттестации от 08.11.2024 № 1177/03-RA.RU.311703-2024, выданное ФБУ «Ростест — Москва».

Полный текст методики опубликован в разделе Документы на странице, посвященной ESG, на сайте РЭО. Ознакомиться с ней можно по ссылке.