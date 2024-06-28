Отмену моратория на смертную казнь предложили рассмотреть в России

Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь в России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в стране. Об этом сообщил ТАСС .

По мнению председателя СК, в отдельных случаях такая мера необходима.

«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», — подчеркнул он.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин подчеркнул, что при действующей конституции смертная казнь — недопустимая мера. А замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева допускала, что смертную казнь в стране вернут.

Такие меры начинают активно обсуждать в обществе, как правило, после громких преступлений. Очередную волну обсуждений вызвал теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, совершенный в марте 2024 года.