В МГУ провели круглый стол, посвященный борьбе с радикальным контентом в медиасреде

В Москве на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках «Лысенковских чтений» состоялся круглый стол, посвященный противодействию идеологии терроризма в медиасреде и возможностям искусственного интеллекта для обнаружения радикального контента. Организатором мероприятия выступила Международная академия телевидения и радио при финансовой поддержке Минцифры, написал ОТР .

В ходе дискуссии участники, включая журналистов и экспертов по кибербезопасности, обсудили современные механизмы борьбы с экстремизмом в цифровом пространстве. Особое внимание было уделено применению ИИ и нейросетей для выявления экстремистского контента. Круглый стол открыл политический обозреватель Леонид Млечин, который отметил важность правильного освещения темы терроризма в СМИ: «Социальные сети и искусственный интеллект объединяют не только нас с вами, но и радикалов и террористов».

Декан факультета журналистики Елена Вартанова представила новую книгу, посвященную социальным конфликтам в цифровой медиасреде, подчеркнув, что цифровые технологии помогают выявлять контент, способствующий ненависти и углублению конфликтов.

Участники также затронули вопросы подготовки профессиональных журналистов и необходимости повышения их квалификации в условиях современных угроз. Ректор Института кино и телевидения Юрий Литовчин подчеркнул важность критического подхода к информации: «Нам надо самим ограничить собственную доверчивость в плане потребления материалов медиа».