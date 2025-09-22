В метро Петербурга разразился скандал из-за никаба

Мужчина сделал замечание девушке в никабе в метро Санкт-Петербурга и попал в скандал. Видеозапись инцидента попала в Сеть.

Мужчина, который оказался офицером запаса, отметил, что приезжие должны соблюдать законы России. За мигрантку заступился молодой человек, и в метро разгорелся скандал на повышенных тонах.

Заступник потребовал отстать от девушки. Однако офицер настаивал, аргументируя свое требование. Мужчина заявил, что Россия — светское государство. По его словам, мусульманскую одежду, в частности никабы, могут использовать террористы, чтобы скрыть лицо.

Молодой человек продолжил защищать мусульманку, скандал набирал обороты. Девушка поспешила выйти из вагона.

Депутат Госдумы Александр Бородай ранее предложил запретить в России ношение традиционной мусульманской одежды. Никабы и хиджабы вызывают у граждан страх и раздражение, поскольку ассоциируется с радикальными исламскими течениями. Депутат предложил сторонникам никабов носить их дома.