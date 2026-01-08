В Госдуму внесли проект о контроле за активностью подростков в Сети

В Государственную думу поступил законопроект, предусматривающий введение обязательного учета номеров телефонов подростков и создание специальных детских сим-карт. Эта мера направлена на усиление контроля за их активностью в интернете, написал RT .

Как сообщил телеканал со ссылкой на правительство России и первого зампреда думского комитета по информполитике Антона Горелкина, операторы связи будут обязаны вести учет номеров, выданных подросткам от 14 до 18 лет. При идентификации пользователя через номер телефона в Рунете будет проверяться, принадлежит ли он несовершеннолетнему. Это необходимо для защиты от мошенников и нежелательного контента.

Правительство будет определять особенности доступа детей к информации в Сети. По словам Антона Горелкина, о запрете социальных сетей на федеральном уровне речи не идет. Взрослые смогут видеть, обращались ли с сим-карты ребенка к определенным сайтам и сколько времени он там провел, и при необходимости самостоятельно блокировать доступ.