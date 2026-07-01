В метро, МЦД и на вокзалах в Москве начали раздавать воду из-за жары

Пассажиры московского метро, МЦД и вокзалов могут бесплатно получить воду из-за жаркой погоды в столице. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта.

Инспекторы ЦОМП с 13:00 раздают пассажирам воду на станциях метро «Выхино», «Пионерская», «Кутузовская», «Студенческая», «Филевский Парк», «Кунцевская», «Багратионовская», «Фили» и «Измайловская».

Раздачу бутилированной воды организовали на Ярославском, Савеловском, Павелецком, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Ленинградском вокзалах, а также на станциях МЦД «Зеленоград-Крюково», «Тушинская» и «Площадь трех вокзалов».

Бутылки с водой также доступны пассажирам «Аэроэкспресса» в автобусах около станции метро «Ховрино».

Также воду раздают на причалах речного электротранспорта, на двух прогулочных маршрутах: «Китай-город» и «Киевский». Раздавать воду будут и пассажирам автовокзалов «Южные ворота», «Саларьево», «Красногвардейский», «Центральный» и «Северные ворота».

Ранее метеоролог Евгений Тишковец пообещал в Москве до +31 тепла в четверг, 2 июля.