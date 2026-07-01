Второе июля в Москве станет самым жарким днем недели

Синоптик Тишковец: 2 июля в Москве до +31, в выходные — дожди и похолодание

Четверг в столичном регионе станет самым жарким днем на этой неделе. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

По словам синоптика, грядущая ночь в Москве будет тропической, как в Сочи, с температурой от +17…+20 градусов. Днем воздух прогреется до +28…+31 градуса, что на семь градусов выше климатической нормы.

В пятницу через регион пройдет холодный фронт с грозами и ливнями, станет немного прохладнее: ночью +18…+21, днем +25…+28. В выходные, по прогнозу синоптика, в Москве сработает «проклятье выходных» — будет дождливо и прохладно.

«В субботу и воскресенье столицу накроют „облака Фантоцци“ — это шуточное название для печальной закономерности, когда к выходным погода портится», — пояснил Тишковец.

За два дня выпадет до 23–28 литров воды на квадратный метр, почти треть месячной нормы. Днем температура не поднимется выше +19…+22 градусов, по ночам — +14…+17.

В июле погода будет изменчивой: около половины дней будут с переменной облачностью.