В МЭР рассказали об изменениях в режиме работы самозанятых россиян

Сохранение до 2028 года налогового режима для самозанятых — это принципиальная позиция правительства. Такое заявление на заседании Совфеда сделал министр экономического развития Максим Решетников, чьи слова привел ТАСС .

«Еще раз хочу подчеркнуть, что до 2028 года никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется, это принципиальная позиция правительства», — отметил он.

В то же время сохраняется ответственность за теми работодателями, чья деятельность должна осуществляться по трудовым отношениям. Речь идет в том числе о тех, кто пытается задействовать «мимикрию трудовых отношений», нанимая самозанятых.

Ранее Решетников заявил, что российские власти должны уже сейчас начать обсуждение новой конструкции, которая сменит режим самозанятости.