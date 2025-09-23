Решетников предложил разработать новую структуру вместо самозанятости

Российские власти должны уже сейчас начать обсуждение новой конструкции, которая сменит режим самозанятости. Об этом заявил на заседании глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщил РБК.

Министр напомнил, что правительство пообещало не трогать вопросы института самозанятых до конца 2028 года. Данный срок истечет уже скоро, поэтому нужно начать обсуждение того, что будет происходить дальше.

Решетников предложил рассматривать проблему комплексно и не ограничиваться только самозанятыми. Также нужно учесть ситуацию с индивидуальными предпринимателями, которые могут продавать такие же услуги, как самозанятые, но с лимитом до 60 миллионов рублей.

По мнению главы Минэкономразвития, создание новой системы требует комплексного подхода. Альтернативу нужно проработать до 2026 года, чтобы внедрять ее поэтапно.

Ранее стало известно, что в Подмосковье количество самозанятых превысило один миллион. В 2025 году этот статус получили 158,6 тысячи человек.