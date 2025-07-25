В МЧС предупредили москвичей о жаре +30 градусов 25 июля

В Москве сегодня ожидается жаркая погода — температура поднимется до 30 градусов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Днем 25 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30 градусов», — заявили в министерстве.

В ведомстве рекомендовали москвичам отдать предпочтение одежде из натуральных тканей и не снимать головной убор. Также важно пить много воды и по возможности оставаться в тени.

Вчера в столице выпала почти четверть месячной нормы осадков. Залповый ливень обрушился на некоторые районы столицы. Непогода сохранялась до конца суток. Самые сильные дожди прошлись на западе, юге и в центре города.

В некоторых районах из-за ливня упали деревья, ряд конструкций получили повреждения.