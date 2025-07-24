Почти четверть месячной нормы осадков выпала местами в Москве меньше чем за час

Залповый ливень обрушился на Москву, в некоторых районах меньше чем за час выпала месячная норма осадков. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Непогода в Москве сохранится до конца суток. На город обрушился залповый ливень. В отдельных районах меньше чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков», — сообщили в пресс-службе.

Наибольшее количество осадков зафиксировано на западе, юге и в центре столицы. Основной объем осадков ушел в ливневую систему самотеком, добавили в службе.

В результате ливня зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения конструкций. До конца дня возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Увеличение атмосферного давления в пятницу должно прекратить осадки и поднять температуру, отметил синоптик Александр Шувалов. Уже в выходные жителей Москвы и Подмосковья ожидает солнечная погода