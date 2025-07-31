В МЧС назвали фейком сообщения о распылении химикатов над Нальчиком

Появившаяся в соцсетях информация о планируемом распылении химикатов над Нальчиком оказалась ложью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«В социальных сетях распространяется фейк о том, что над Нальчиком самолет будет распылять химические вещества. Информация не соответствует действительности», — уточнили в ведомстве.

Жителей республики попросили доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.

До этого в соцсетях сообщали, что якобы над Нальчиком с самолета распылят химикаты для нейтрализации вредных выбросов химического завода.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию о том, что в России запретят автомобили с правым рулем. По ее словам, в планах лишь адаптация таких авто и дорожной инфраструктуры друг под друга.