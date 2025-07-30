Фейк: в России запретят автомобили с правым рулем

В интернете появилась информация, что в России запретят автомобили с правым рулем. Однако эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В социальных сетях появилась информация, что, согласно проекту Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года, праворульные автомобили могут попасть под запрет.

Правда

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что эти сведения не соответствуют действительности. Планируется только просвещать водителей таких машин, а также адаптировать сами автомобили и дорожную инфраструктуру друг под друга.

Она призвала журналистов не истолковывать правовые акты министерства превратно.

«За комментариями и разъяснениями вы всегда можете обратиться в пресс-центр ведомства», — подчеркнула Волк.

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