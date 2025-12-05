«Парню повезло». В Федерации альпинистов оценили состояние напарника Наговицыной

Спускавшийся с вершины пика Победы в связке с альпинисткой Натальей Наговицыной уроженец Тюмени Роман Мокринский восстановился после тяжелых обморожений рук и уже вышел на работу. Об этом в комментарии PERM.КP.RU рассказал председатель Комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинистов России Александр Яковенко.

Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с Романом после его возвращения.

«Сейчас с ним все хорошо. Парню очень повезло, руки полностью восстановились, и он уже вышел на работу», — заявил Яковенко.

Представитель организации отметил, что во время подъема, когда Наговицына получила серьезную травму, Мокринский сам принял решение отправиться за помощью, оставив партнершу.

«Другого выбора у него действительно не было, только погибнуть самому. Я отслеживал всю хронологию спасательной операции и считаю, что то, что его спасли, — вообще чудо», — добавил Яковенко.

В группу, в которой находилась Наговицына, кроме Мокринского, также входили немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья. Иностранцы во время спуска шли первыми.

Когда альпинистка сломала ногу, Мокринский установил для нее палатку и отправился в лагерь, чтобы попросить помощи. Добраться до места он не смог. Вместе с Зигмундом спортсмена эвакуировали на вертолете и отправили в больницу с сильными ожогами. Синигалья скончался от отека мозга.

Получившие координаты местонахождения Наговицыной спасатели добраться до нее так и не смогли.

В конце сентября подруга альпинистки Лия Попова заявила, что последними словами Наговицыной стало обращение для сына Михаила. Спортсменка просила передать ему, что мама задерживается.