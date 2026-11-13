В Марий Эл учредили День национального костюма
В Республике Марий Эл появился новый праздник — День национального костюма. Его будут отмечать ежегодно 16 мая. Указ об учреждении подписал глава региона Юрий Зайцев, пишет ИА МариМедиа.
Дата выбрана неслучайно: 16 мая родилась кандидат исторических наук, этнолог и специалист по марийскому традиционному костюму Тамара Молотова.
К празднику приурочат научно-практические конференции, круглые столы, мастер-классы, экскурсии в фонды музеев, конкурсы национального костюма, мероприятия в школах и вузах.
«Это еще одна возможность сберечь их богатые традиции и обычаи, сохранить дружбу и выстроенный годами межнациональный диалог в нашем регионе», — отметил Юрий Зайцев.
Ранее в Марий Эл завершился фестиваль национальных культур «Единство в дружбе».