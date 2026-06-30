В Марий Эл господдержка агропромышленного комплекса достигнет 1 млрд рублей

Глава Марий Эл Юрий Зайцев объявил, что в 2026 году на поддержку агропромышленного комплекса выделят около миллиарда рублей. Об этом он сообщил на заседании правительства, написало ИА МариМедиа .

Глава региона отметил, что в 2025 году аграрии достигли хороших результатов: валовой сбор зерна составил 376 тысяч тонн.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Павел Раевский представил отчет о весенних полевых работах. Благодаря своевременной подготовке машинно-тракторного парка и материально-технических ресурсов хозяйства республики успешно начали сезон. Было закуплено более девяти тысяч тонн минеральных удобрений, 32 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур и восемь тысяч тонн картофеля.

С начала 2026 года аграрии приобрели 138 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму более 274 миллионов рублей.