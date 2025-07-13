В Манчестере на концертах Oasis задержали 15 человек

В Манчестере на концертах рок-группы Oasis полиция задержала 15 человек, большинство — за попытку пройти по поддельным билетам. Об этом сообщила полиция города .

За первые выходные шоу в парке Хитон в пятницу и субботу задержали шесть и девять человек соответственно. Также в полиции уточнили, что помимо подделки билетов, некоторых задержали за нападения, в том числе на полицейских.

Напомним, группа Oasis воссоединилась в 2024 году, билеты на концерты раскупили за один день, а сайты продажи временно перестали работать из-за наплыва желающих.

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