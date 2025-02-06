В магазинах «Светофор» обнаружили громадное количество нарушений
Россельхознадзор выявил массу нарушений в магазинах «Светофор» по всей России
В магазинах сети «Светофор» в нескольких регионах страны обнаружили большое количество нарушений продажи пищевых товаров. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
Проверить магазины сети попросили депутаты Госдумы и общественные организации потребителей.
Проверяющие выявили отсутствие сопроводительной документации и маркировки или неполную информацию на ней, продукцию с истекшим сроком годности, нарушение температурного режима хранения и признаки размораживания и замораживания продуктов, нарушение целостности или отсутствие упаковки.
В Ростовской области в 60 магазинах «Светофор» нашли 91 нарушение. Кроме этого, нарушения в магазинах сети выявили в Новгородской и Вологодской областях.
Сотрудники Россельхознадзора направили материалы с результатами проверки в прокуратуру и Роспотребнадзор, а также выдали предостережение о недопустимости выявленных нарушений.
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