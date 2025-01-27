В Магаданской области чипы для домашних собак стали обязательными

Жителей Магаданской области обязали регистрировать всех домашних животных и чипировать собак. Текст постановления разместили на официальном портале публикования правовых актов.

В регионе 1 января вступил в силу порядок регистрации домашних животных. Этот документ будет регулировать ответственное отношение граждан к питомцам и создание базы данных, которая облегчит их поиск.

«Наличие чипа является обязательным условием для регистрации собак. Владелец домашнего животного имеет право по своему выбору установить чип в любой ветеринарной организации», — уточнили в постановлении.

Получить соответствующие документы следует в течение двух недель с момента достижения животным трехмесячного возраста. Регистрация обязательна для собак, которые выше 30 сантиметров в холке.

В Московской области в течение 2024 года чипировали и зарегистрировали 10 тысяч домашних животных.