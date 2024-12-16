Почти 10 тысяч домашних животных чипировали в Подмосковье за год

Почти 10 тысяч домашних животных чипировали и зарегистрировали в Подмосковье с прошлого года. Жителям напомнили, как записаться на процедуру, и почему перед ней не стоит переживать за четвероногого друга.
Регистрация домашних животных стала обязательной в Подмосковье в прошлом году. За это время процедуру прошли почти 10 тысяч питомцев.
Чипирование безболезненно для животного. Микрочип состоит из биосовместимого стекла, поэтому хвостатые не испытывают никакого дискомфорта, отметили в Минсельхозпроде области.
Для прохождения процедуры необходимо подать заявление. Сделать это можно через «Госуслуги». Адреса ветеринарных учреждений размещены на сайтах территориальных управлений ветеринарии и на региональном портале.
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