В «ЛизаАлерт» рассказали о шансах найти пропавшего человека живым спустя три дня

«Если обращение поступает в течение первых суток, в 95% случаев человека удается найти живым. На вторые сутки этот показатель снижается до 70%, а спустя три дня и более — примерно до 50%. Поэтому не нужно медлить и выжидать. Это самая частая ошибка наших заявителей», — сообщила Цинклер.

Заявление о пропаже можно подать сразу, не дожидаться нескольких дней, закон этого не запрещает. Сделать это может не только родственник, уточнила поисковик. Она отметила, что самые важные — это первые часы и сутки поисков.

«Если человек внезапно перестал выходить на связь, не пришел туда, где должен был быть, и такое поведение для него нехарактерно — это уже серьезный повод обращаться за помощью», — заявила Цинклер.

