В «Лиге защиты врачей» заявили, что врачи рискуют ошибиться из-за усталости на суточных сменах

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что длительные дежурства приводят к перегрузкам и усталости медиков. Это, в свою очередь, может стать причиной профессиональных ошибок.

Гальперин отметил, что полностью отказаться от суточных смен сложно из-за дефицита кадров.

«Медицина, в принципе, возможна без суточных дежурств, но в условиях дефицита врачей это становится проблематично», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, продолжительность таких смен в будущем стоит сократить.

Согласно опросу, проведенному в мобильном приложении сервиса «Справочник врача», более половины врачей-специалистов отработали хотя бы одну суточную смену в месяц за последний год. При этом 14,2% опрошенных работали более 10 суточных смен в месяц, еще 13,6% — 8–10 суток, а 10,8% — 6–8 суток. Не работали в суточные смены 43,2% опрошенных. Врачей, которые отработали суточную смену менее одного раза за месяц, оказалось всего 1,2%.