В Ленобласти возложили цветы к памятнику жертвам нацистского геноцида

В деревне Зайцево в Ленинградской области возложили цветы к мемориалу «Мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы». Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Также в возложении цветов приняли участие помощник президента России Владимир Мединский и глава Национального центра исторической памяти Елена Малышева.

Дрозденко назвал преступления немецких захватчиков одной из самых тяжелых страниц в истории. Он напомнил, что людей уничтожали целыми семьями и деревнями.

На территории Ленобласти также действовали места принудительного содержания и нацистские лагеря, через которые прошли тысячи жителей.

«Фашисты и их пособники целенаправленно уничтожали наших сограждан. Это была попытка стереть со страниц истории целый народ, память. Поэтому важно говорить об этом прямо. Это наша ответственность. Пока мы помним — они с нами. И наша память сильнее любого забвения», — подчеркнул Дрозденко.

Ранее, 9 апреля, Россия впервые официально отметила штурм Кенигсберга.