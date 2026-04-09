Россия впервые официально отметила штурм Кенигсберга

В 2026 году в России впервые празднуют День взятия Кенигсберга. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова привела пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер напомнил, что федеральный закон приняли в ноябре 2025 года.

«В этом году мы официально празднуем День героического штурма и взятия Кенигсберга», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что освобождение города стало примером мужества и героизма советских солдат. Володин добавил, что будущее есть только у страны, в которой народ чтит своих героев и уважает свою историю.

Штурм Кенигсберга состоялся с 6 по 9 апреля 1945 года, им руководил маршал Александр Василевский. Советские войска пленили около 94 тысяч немецких солдат, захватили свыше 128 самолетов, 1652 миномета и 2000 орудий.

Ранее ФСБ рассекретила архивы о расправах над пленными в Кенигсберге.