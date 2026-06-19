В Ленобласти пройдет этап всероссийского велозаезда Tour de Russie

В Ленинградской области 5 июля пройдет этап нового всероссийского проекта в сфере любительского велоспорта — Tour de Russie. Участники проедут по живописным местам вокруг «Игоры» на Карельском перешейке, рядом с рекой Вуоксой и Суходольским озером, окруженным хвойными лесами, написал «Петербургский дневник» .

Первый этап соревнования состоялся 7 июня в Суздале. Трасса второго этапа будет включать круг протяженностью около 30 километров с подъемами и спусками. В велозаезде смогут участвовать взрослые велосипедисты с разным уровнем подготовки. Их разделят на группы в зависимости от дистанции и скорости. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 500 человек. Им будут доступны три дистанции: Intro Tour (25 км), Median Tour (45 км) и Grand Tour (86 км).

Третий этап состоится 16 августа в Санкт-Петербурге вокруг дворцово-музейного комплекса Царского Села. Участники стартуют у Екатерининского дворца и финишируют у Египетских ворот, преодолев дистанции 22, 46 и 95 километров. Организаторы Tour de Russie планируют расширить географию проекта и провести этапы в других регионах в 2027 году.