В Ленинградском зоопарке появились интерактивные 3D-карты с анимированными животными

Сервис 2ГИС представил новое обновление для пользователей, интересующихся природой и семейным отдыхом. Теперь на картах крупнейших зоологических парков России, в том числе Ленинградского зоопарка, можно увидеть детализированные 3D-модели зверей и птиц, сообщил «Петербургский дневник» .

Вместо обычных статичных значков на схеме зоопарка появились анимированные изображения более чем 20 видов популярных животных. Пользователи могут наблюдать за реалистичным поведением обитателей вольеров прямо на экране смартфона. Например, можно увидеть, как амурский тигр крадется по вольеру, слон приветственно машет хоботом, большая панда лениво кувыркается на спине, а гималайский медведь забавно танцует.

Чтобы запустить трехмерную анимацию, достаточно максимально приблизить карту нужного зоопарка на экране и нажать на модель конкретного зверя. Среди анимированных обитателей — леопард, носорог, лев, снежный барс, бурый и белый медведи, жираф, бегемот, пингвины, крокодил и другие виды.