В Ленинградской области изменят время продажи алкоголя

Продавать алкоголь в Ленинградской области начнут с 11:00, а не с 09:00

В Ленинградской области приняли закон, который изменил время продажи алкоголя. Торговать спиртным в регионе начнут с 11:00, а не с 09:00, как было раньше. Об этом сообщила пресс-служба областного законодательного собрания.

Изменения приняли в трех чтениях 28 мая. Законопроект инициировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он предусматривает увеличение временных ограничений по розничной продаже алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Продавать его запретили до 11:00, чтобы снизить негативное влияние алкоголя на жителей многоквартирных домов.

Исключение оставили только для ресторанов. К ним планировали относить заведения с отдельным входом с улицы, с залом площадью в 50 квадратных метров с посадкой, двумя отдельными туалетами для посетителей и персонала и оборудованной кухней. В штатном расписании такой точки общепита должны числиться минимум пятеро, в том числе двое поваров.