Петербуржцев напугали закрытием 80% баров из-за нового закона

Жители Петербурга подготовили около 200 предложений по запрету наливаек в городе

В Санкт-Петербурге разгорелся спор по поводу продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в жилых домах. Власти намереваются ограничить ее с 22:00 до 11:00, но выставленный на публичное обсуждение проект закона уже набрал порядка 200 поправок от жителей.

В первом чтении документ приняли 30 апреля, уточнила «Парламентская газета». Поступившие от петербуржцев предложения проанализируют, чтобы сформировать поправки ко второму чтению.

«Наша главная цель — защита жителей города, в чьих домах находятся недобросовестные заведения. Мы не пытаемся закрыть бары и рестораны, мы боремся с магазинами, которые торгуют алкоголем по ночам», — подчеркнул спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Сейчас в законопроекте упомянуты только заведения, которые находятся в многоквартирных жилых домах. В общепите, который не подпадает под определение ресторана, наливать спиртное с 22:00 до 11:00 хотят запретить. Исключение сделают для новогодней ночи.

К ресторанам отнесут заведение с отдельным входом с улицы, с залом площадью в 50 квадратных метров с посадкой, двумя отдельными туалетами для посетителей и персонала и оборудованной кухней. В штатном расписании такой точки общепита должны числиться минимум пятеро, в том числе двое поваров.

В комментариях к проекту закона петербуржцы представили более 190 предложений, некоторые из которых содержали полярные мнения — от полного запрета общепита в жилых домах до снятия всех ограничений.

В городе, отметили в Telegram-канале «Санкт-Петербург Life», около 80% всех баров расположены именно в домах. Даже если документ примут без ужесточения требований, сотням петербургских баров грозит закрытие.