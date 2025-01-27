В ЛДПР заступились за хит «Сигма-бой»

Российские власти проверят высказывания европейских политиков о песне «Сигма-бой» на соответствие Конвенции о правах ребенка и обратятся в международные организации по защите детей. Об этом сообщил РИА «Новости» лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что российская сторона при необходимости готова обратиться также в Генеральную прокуратуру.

«Наши и здесь наступают, круша порочные устои ЛГБТ*-фашизма», — резюмировал парламентарий.

В декабре прошлого года немецкий политик, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль подвергла хит «Сигма-бой» критике. Она заявила, что композиция демонстрирует патриархальное и пророссийское мировоззрение. По ее словам, Россия при помощи подобных песен хочет повлиять на юных украинцев, лишить их собственного языка, истории и авторитетов.

Ранее источники сообщили, что Генеральная прокуратура России проверит хит «Сигма-бой» из-за откровенных танцев девочек.

*Запрещенная в России экстремистская организация.