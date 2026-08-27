В Лазаревском районе Сочи сняли водяной смерч

В Лазаревском районе Сочи очевидцы сняли водяной смерч. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Также в Усть-Лабинском районе края сняли закручивающийся вихрь в небе, сообщил телеграм-канал «Кубань 24».

МЧС региона предупредило, что в акватории Черного моря у побережья Сочи ожидается формирование смерчей. Зона риска — участок от поселка Магри до Веселого, включая федеральную территорию Сириус.

Опасность сохранится в течение 28 и 29 августа. Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В июле смерч обрушился на юг Башкирии. Непогода оставила некоторые населенные пункты без света и газа.