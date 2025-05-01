В «Лаборатории Касперского» назвали способы запомнить пароли от онлайн-сервисов

Почти 90% россиян периодически забывают пароли от онлайн-сервисов и вынуждены восстанавливать доступ. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского» .

«Чтобы понять, почему одни вещи человек запоминает быстро, а другие нет, нужно знать, как работает память. У нее есть свойство избирательности. Если информация используется нечасто и для ее запоминания нужно приложить усилия, то для мозга это сложная задача», — уточнили в сообщении.

Сложные и редко используемые пароли плохо запоминаются. Эксперты советуют использовать менеджеры паролей — специальные приложения, где можно хранить все комбинации в одном месте и запоминать только один главный пароль. Такой метод безопаснее, чем записывать пароли на бумаге или делать скриншоты.

При восстановлении доступа важно избегать очевидных ответов на контрольные вопросы. Лучше использовать нестандартные ассоциации, понятные только пользователю. Чтобы легче запоминать сложные пароли, можно использовать первую букву каждого слова из фразы, менять регистр букв и добавлять цифры или символы.

Ранее киберэксперт Дмитрий Водяной заявил, что неактивные учетные записи могут навредить репутации пользователя. Как правило, такие аккаунты плохо защищены, поэтому они становятся мишенью для злоумышленников.