Киберэксперт Водяной: неактивные учетные записи могут навредить репутации пользователя

Руководитель команды информационной безопасности Дмитрий Водяной рассказал «Газете.Ru» об опасностях, которые несут забытые аккаунты в соцсетях и других сервисах.

На таких аккаунтах, как правило, установлены слабые пароли и не подключена двухфакторная аутентификация, поэтому они становятся мишенью для злоумышленников.

Через взломанные профили киберпреступники рассылают спам, осуществляют фишинговые атаки и получают доступ к другим аккаунтам пользователя. Если на разных ресурсах используется один пароль, это может привести к серьезным последствиям, передает сайт kp.ru.

Неактивные учетные записи могут навредить репутации пользователя. Злоумышленники, взломав аккаунт, могут публиковать личную информацию владельца или отправлять сообщения от его имени. Это может привести к недопониманию со стороны знакомых и к юридическим последствиям, если профиль использовался для распространения нежелательного контента.