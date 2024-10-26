В Курской области впервые за 30 лет появился новый поселок

Новый населенный пункт Меркурий появился в Курской области впервые за 30 лет. Об этом сообщил Минсельхоз России в своем Telegram-канале.

«Его построила ГК „Агропромкомплектация“ для своих сотрудников в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий», — отметили в сообщении.

В министерстве указали, что 30 семей уже получили ключи от нового жилья. В поселке построили 20 домов, детский сад, магазин и спортивный комплекс. Еще 20 зданий планируется сдать в 2025 году.

Ранее президент России Владимир Путин назвал общую площадь территории Курской области, на которой заблокировали украинских боевиков. Эта территория составляет примерно шесть на 15 километров. На ней находятся около двух тысяч военнослужащих. Их ликвидация уже началась.